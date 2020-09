Martina Smeraldi si sbottona: “Ecco cosa mi piace fare con i fan”

Martina Smeraldi ha voluto raccontare un aspetto molto privato del suo rapporto con i suoi numerosi e passionali fan durante una recente intervista rilasciata a Barbara Costa per Dagospia. Dopo aver ricordato i suoi inizi nel mondo adult italiano con l’attore, regista e web influencer Max Felicitas, che l’ha scoperta, Martina Smeraldi ha spiegato che cosa le piace fare con i suoi fan.

Come ben ricorderete la dea della fellatio, come l’ha soprannominata il suo mentore e adult scout Max Felicitas, è poi entrata successivamente a far parte dell’Academy del mitologico Rocco Siffredi.

La giovanissima attrice a luci rosse originaria di Cagliari ha parlato del suo rapporto con i fan. Lei non è affatto inavvicinabile: “Affatto! A me piace interagire con le persone che mi seguono, mi piace conoscere i miei fan, e farci amicizia sul serio. Se li incontro non solo virtualmente? No, a me capita di incontrarli, bere qualcosa con loro, e parlarci dal vivo. Alle persone non piace quando rimani solo una figura che vedono dietro uno schermo. Credo sia questa la mia arma vincente”.

Proprio come aveva già dichiarato l’ex naufraga vip barese dell’Isola dei famosi e attrice di film per adulti Malena la Pugliese, anche la giovanissima star sarda a luci rosse ha ammesso che non è facile avere un fidanzato.

