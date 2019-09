Mauro Marin del Grande Fratello ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Montebelluna

Mauro Marin del Grande Fratello 10 è attualmente ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Montebelluna. A dare la notizia è La Tribuna di Treviso. Il vincitore della decima edizione del reality show più famoso e longevo della televisione italiana ha dichiarato al quotidiano: “Sto male, ho bisogno di aiuto”.

L’ex compagno di Jessica Bellei sarebbe reduce da un periodo di forte depressione. L’ex gieffino Mauro Marin sarebbe stato inizialmente ricoverato la scorsa settimana e poi dimesso. Venerdì 20 settembre, a distanza di qualche giorno da quel momento, sarebbe rientrato in ospedale per un secondo ricovero.

Negli ultimi tempi era finito al centro del gossip perché la sua ex compagna Jessica l’aveva lasciato a poche settimane dal parto. Mauro non ha mai visto suo figlio Brando e tutto ciò forse avrebbe inciso negativamente sul suo stato di salute.

In passato, subito dopo aver vinto il GF10, Mauro Marin aveva raccontato i suoi problemi di salute in un libro. Il salumiere di Castelfranco Veneto sarebbe stato ricoverato in una struttura psichiatrica a seguito di una diagnosi ricevuta nel 2004: “Nel 2004 mi è stata diagnosticata una schizofrenia affettiva con disturbo bipolare, dovuta all’eccesso di sostanze. I miei genitori mi hanno raccolto con il cucchiaino e mi sono svegliato al reparto psichiatrico di Montebelluna”.

Auguri di pronta guarigione Mauro!

Redazione-iGossip