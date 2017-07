Max Biaggi dice addio alla moto e vuole un figlio con Bianca Atzei

Max Biaggi si racconta a 360 gradi sulle pagine del settimanale Chi, in edicola domani 19 luglio, dopo il brutto incidente che l’ha coinvolto sul circuito di Latina. “Dopo l’incidente – dice il pilota – mi sono risvegliato in ospedale con un dolore terribile diffuso in tutto il corpo. Ho sentito la voce del professor Cardillo dirmi: “Biaggi lei ha il venti per cento di possibilità di sopravvivere. La operiamo””. Racconta dei momenti terribili vissuti in queste settimane ma anche di quelli belli che vuole vivere in futuro insieme alla sua compagna Bianca Atzei.

I momenti tragici di Max Biaggi e quelli belli del futuro: “Voglio un figlio da Bianca Atzei, anzi due”

Al settimanale di Alfonso Signorini Max Biaggi dice di aver visto ad un tratto una luce: “Mi sono rivisto da piccolino, con mia madre Olga. Avevo un cappottino verde. Poi con mio padre Piero e la prima moto. Poi il primo calcio a un pallone. Poi… poi ho voluto fermare questo “viaggio” perché sentivo che mi stavo allontanando dalla vita. Mi sono detto: “Non deve finire””.

E così, con tanta forza di volontà, il pilota si è rialzato e ha combattuto. Adesso dice di essere super innamorato della Atzei (anche lei aveva rilasciato un’intervista ad Oggi) e di volere un figlio con lei. “Alla mia compagna devo molto”, racconta il campione. “È stata sveglia anche quindici ore filate per accudirmi. Le parole non bastano, servono i gesti: non credo nelle nozze, ma voglio fare un figlio con lei. Anzi, magari due. La vita mi ha concesso una seconda possibilità e io devo fare tutto il possibile per gratificarla”.

Quello che è certo è che Max Biaggi abbandonerà per sempre la moto e farà l’allenatore.