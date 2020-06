Melissa Satta racconta la sua quarantena e parla della gravidanza bis

Melissa Satta ha raccontato la sua quarantena forzata, tra Istanbul e Milano, a Verissimo ed è tornata a parlare della gravidanza bis. La sensuale, bellissima e irresistibile modella, showgirl e stilista sarda ha inviato un video messaggio alla conduttrice tv Silvia Toffanin in cui ha spiegato di essere stata molto impegnata con i compiti scolastici ricevuti dal primogenito, Maddox.

La quarantena di Melissa

Melissa Satta ha dichiarato a Silvia Toffanin: “Ora sono a Milano, ho fatto una quarantena spezzata perché sono stata prima a Instabul poi a Milano. Siamo molto impegnati anche perché Maddox ha iniziato la prima elementare e sono sempre lì a studiare con lui… ci svegliamo molto presto. Sono molto impegnata in questo periodo. Invito tutti a non mollare, è stato difficile ma non dobbiamo mollare, sono positiva!”.

La moglie del calciatore Kevin-Prince Boateng ha poi affermato che non vede l’ora di tornare in Sardegna per riabbracciare il papà, che non vede da Natale.

Il sogno di diventare mamma bis

La showgirl, modella ed ex velina mora del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, ha parlato nuovamente della possibilità di diventare mamma bis al settimanale Gente. “Io ho due fratelli – ha dichiarato la showgirl – so quanto è bello crescere insieme. E mi piacerebbe che la stessa sensazione la provasse Maddox. Non subito magari. Ora, vista l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, mi spaventerebbe un po’, ma prima o poi mi piacerebbe avere un altro figlio”.

