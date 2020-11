Mercedesz Henger ha fatto a pezzi la new entry del Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma, accusandola di essere una quasi stalker che è entrata nella Casa più spiata e famosa d’Italia solo per “rompere i co***oni”. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi è stata durissima contro l’ex concorrente di Temptation Island ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

Mercedesz Henger ha dichiarato su Instagram Story: “Quando si vociferava che forse Lucas Peracchi sarebbe entrato nella Casa, Selvaggia Roma gli ha scritto. Lui me lo disse subito e la mia prima reazione dopo ‘Chi?’ è stata ‘Che cosa ti ha scritto?’. Lui mi disse che cercava un tatuatore, e io gli dissi che secondo me ci stava provando. Lui alla fine ha risposto qualcosa ed ha chiuso il discorso ma non ci sono state più interazioni. Il succo del discorso è che questa aveva scritto anche a Lucas e non era l’unico…”.

La figlia dell’ex diva a luci rosse e conduttrice tv Eva Henger ha poi proseguito: “Sei entrata lì dentro non per fare il suo percorso ma per cercare di sme***re gli altri. Questa qui aveva pianificato tutto, è entrata con un copione scritto che si è costruita proprio meticolosamente… è andata a rompere le scatole a chiunque si vociferasse sarebbe entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, cercando un’apertura per potere entrare con la scusa di rompere i co***oni. Sei quasi una stalker che si aggrappa a qualsiasi cosa pur di entrare nella Casa! L’hanno fatta entrare solo per rompere i co***oni, perché di sostanza… non so se è chiaro ma io credo ad Enock Barwuah ed ho parlato con chi di dovere e se sono tranquilli loro…”.

E voi condividete l’opinione di Mercedesz? Che cosa ne pensate?