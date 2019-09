Michelle Hunziker gelosissima del marito Tomaso Trussardi: “Un giorno feci una scenata”

Michelle Hunziker è gelosissima del marito Tomaso Trussardi. Al settimanale Oggi la celebre star tv svizzera naturalizzata italiana ha raccontato un episodio che si è verificato poco tempo fa durante una festa. Negli anni la mamma vip di Aurora ha imparato a controllarsi, ma non è sempre facile.

La presentatrice tv di Amici Celebrities ha raccontato: “Anche Tomaso è geloso ed è normale così, quando tieni sei geloso. Siamo belli accesi. Forse anche perché siamo partiti al contrario: all’inizio abbiamo dovuto confrontarci parecchio perché abbiamo due caratteri opposti. La noia non fa parte della nostra quotidianità. Devo dire che Tomaso non mi dà motivo di essere gelosa, è un uomo serio, ma una sera a una festa una ragazza ubriaca era un po’ troppo incollata a lui e mi stavo innervosendo. Quando gli ha messo una mano sul ginocchio, non ci ho più visto, sono andata da lei e le ho detto: Ma come ti permetti di toccare mio marito? E l’ho gentilmente accompagnata fuori dal locale. Forse Aurora ha preso da me”.

La conduttrice tv e showgirl Michelle Hunziker è pronta per Amici Celebrities: “Vi racconto com’è andata: Maria mi ha telefonato a inizio estate per chiedermi cosa ne pensavo di questo nuovo talent. Sembrava una chiacchierata così, di piacere, e io le ho detto la verità, che la trovavo un’idea geniale. A quel punto, dopo un po’, Maria mi fa: Michelle, allora non hai capito! Io voglio che lo conduca tu. Finita la frase ci sono stati 30 secondi di silenzio, ero incredula e tra me e me pensavo: Ma se Steve Jobs fosse ancora vivo e chiedesse a qualcun altro di presentare una sua creazione, il pubblico come la prenderebbe? Lo dico perché mi sono sentita emozionata ed onorata della stima che mi ha dimostrato Maria – ha sottolineato Michelle -, ma il rispetto che ho per il pubblico mi fa riflettere su come potrebbe reagire chi segue i suoi programmi perché ama lei. Infatti sulle prime le ho risposto: “Ma non si può, Maria, è il TUO programma, no, non si può”. Lei è stata bravissima a rassicurarmi e convincermi spiegandomi che ci aveva pensato a lungo e che dovevo fidarmi del suo intuito. E quindi, con grandissimo piacere, le ho detto sì”.

Sarò un altro anno lavorativo molto impegnativo per l’ex moglie di Eros Ramazzotti tra Amici Celebrities, Striscia la notizia e All Together Now.

Redazione-iGossip