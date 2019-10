Milly D’Abbraccio si ritira dal mondo dello spettacolo

Milly D’Abbraccio ha annunciato il ritiro dal mondo dello spettacolo per vivere solo nei ricordi dei suoi tantissimi fan. L’ex diva a luci rosse ha dichiarato a mezzo comunicato stampa: “Le luci della ribalta non mi attirano più, oggi viviamo in un mondo globalizzato dove apparire ed essere sempre presenti sui social con una visibilità ossessiva sembra quasi la normalità. Secondo me oggi l’assenza è più presenza della presenza stessa; apparire a tutti i costi non serve, io ho già dato! Voglio dedicarmi a me stessa, ai miei due figli e alle mie passioni; sto per cambiare casa e sto ancora decidendo dove andare a vivere, ma un luogo vale l’altro ma molto probabilmente sceglierò il Veneto”.

L’ex star di film per adulti Milly D’Abbraccio ha poi aggiunto: “Solo ora capisco che la felicità non è nei soldi e nel successo, era solo un inganno, non possedere significa essere felici, e chi possiede non possiede se stesso, è nella semplicità che vive la felicità! Il luogo ideale per la libertà è senza dubbio la musica ed io inseguo il mio sogno con la mia Community Musik Records sempre a caccia di nuovi talenti, per me aiutare i giovani talenti è una missione più che una passione, difatti anch’io mi diletto con la musica perché canto – ha detto il personaggio tv Milly D’Abbraccio – ho fatto la cover di parole parole di Mina con il featuring di mio figlio Brandon Lowe e ho esordito come cantautrice con 20 gocce di dolore un po’ di mesi fa e presto uscirà il mio nuovo singolo”.

Per poi concludere: “A dire il vero la musica è il mio primo vero amore, nel 1978 con lo pseudonimo di Milli Mou ho inciso il 45 giri con i brani Zip e Super man/ super galattico. Le uniche occasioni che il pubblico avrà di vedermi saranno nelle foto delle cover dei miei singoli e all’interno dei miei videoclip musicali”.

