Miriam Leone e Pif stanno insieme? L’attrice ha smentito

Chioma rossa e tanto carattere. Miriam Leone è intervenuta sul pettegolezzo che la vedrebbe coinvolta come nuova fiamma di Pif, regista e attore con cui in passato ha lavorato.

La notizia era trapelata ad ottobre scorso e Novella2000 aveva pubblicato uno scoop che vedeva coinvolti i due attori in un flirt durante una puntata di “Che Tempo che Fa” in cui erano stati entrambi invitati. “Per tutta la durata della puntata i due hanno mostrato molta confidenza – scriveva il giornale di gossip -, e lei non ha fatto altro che guardarlo ripetutamente negli occhi, a volte mettendolo anche in imbarazzo”.

Pif e Miriam Leone si sono conosciuti durante il film “In guerra con amore”

Secondo i ben informati la scintilla sarebbe scoccata durante il film “In guerra con amore” che coinvolgeva Pif come regista e Miriam come attrice.

In una recente intervista la Leone è intervenuta a smentire tutte le voci. «Io e Pif – ha detto – abbiamo fatto un film insieme che si chiama “In guerra per amore” e che è legato alla Sicilia. Con lui c’è uno splendido rapporto professionale. Fine», ha dichiarato. Chiedendo di mettere il punto su quella che lei stessa definisce un’illazione.