Moreno Merlo replica a Daniele Pompili: “Tu sei il passante e Paola Caruso è la pallonara della tv”

Moreno Merlo ha replicato alle dichiarazioni rilasciate da Daniele Pompili al nostro sito iGossip.it mediante alcune Instagram Stories al vetriolo. L’ex tentatore di Temptation Island ha stigmatizzato le parole del web influencer ed ex fidanzato di Floriana Secondi apostrofandolo come “passante”. Al tempo stesso Moreno ha rifilato una dura stoccata alla sua ex fidanzata, l’ex Bonas di Avanti un altro Paola Caruso, etichettandola come la “pallonara della tv”.

Nell’intervista rilasciata al nostro sito, Pompili ha accusato Moreno di essere un “parassita e arrampicatore sociale”. Daniele ha poi confessato che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi italiana e spagnola le piace molto e non ha escluso possibili sviluppi di coppia.

La replica di Merlo non si è fatta attendere. Su Instagram Story ha condiviso alcuni stralci dell’intervista di Pompili e l’ha definito come il “passante”.







Moreno ha poi commentato le dichiarazioni di Daniele in merito a una possibile tresca tra Pompili e la sua ex compagna, Paola Caruso: “Comunque come coppia vi vedo bene: la pallonara della tv e il passante”. Il tutto accompagnato da una faccina esilarante.

Paola Caruso e Daniele Pompili – Foto: Instagram

Poi in conclusione ha dedicato con “amore” il brano sanremese “Sincero” di Bugo e Morgan a Paola Caruso e Daniele Pompili con tanto di video della performance dell’artista Marco Castoldi al Teatro Ariston.

