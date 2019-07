Nadia Toffa insultata e umiliata dagli hater: “Non sei morta con questo caldo?”

Nadia Toffa viene ripetutamente e continuamente insultata e umiliata dagli hater sui social per via della sua difficile e travagliata battaglia contro il tumore. La conduttrice tv del programma di Italia 1, Le Iene, è finita nuovamente nel mirino dei balordi e vigliacchi della Rete, che la riempiono di insulti e commenti al vetriolo.

I fan della 40enne star tv Nadia Toffa sono piuttosto preoccupati per il suo stato di salute, perché non pubblica più scatti social dall’1 luglio scorso quando è apparsa sorridente con il suo cane bassotto: “Io e Totò unite contro l’afa”. Che cosa è successo? Perché? Sono soltanto alcune delle domande che si pongono i suoi follower.

Dopo essere stata duramente criticata e umiliata sui social nel recente passato da alcuni hater, perché la sua battaglia contro il cancro è diventata logorroica, Nadia Toffa è stata pesantemente offesa e umiliata di nuovo dai suoi detrattori. Alcuni hater hanno scritto: “Ma non è morta ancora?”. Un altro ha aggiunto: “Ma sei ancora in vita con questo caldo? Che due co****ni per pubblicità di un tumore. Anche mia cugina a febbraio è deceduta per un cancro, ma non l’ha fatto penare a nessuno”. Qualcun altro invece, l’ha invitata a viversi la sua battaglia in silenzio: “Io non capisco… è pieno il mondo di persone che purtroppo stanno passando quello che passi tu (parlo per esperienza personale)… la differenza è che nessuno di loro lo vedo postare foto sbandierando il proprio male… un po’ di rispetto per tutti coloro che avendo lo stesso male combattono in silenzio”. Finora Nadia ha preferito snobbare i terribili e vergognosi commenti al vetriolo dei suoi hater.

Buongiorno adorati miei. Oggi riposo poi fisioterapia e voi cosa combinate di bello???

La sua difficile battaglia contro il cancro prosegue senza soste. Ha dovuto lottare per ben due volte contro il cancro, con altrettante operazioni e lunghe sedute di chemioterapia. La prima volta le venne diagnosticato a dicembre 2017, in seguito a un malore improvviso che l’aveva costretta a un ricovero d’urgenza. Poi, nel marzo 2018, i medici hanno segnalato una recidiva, che l’ha costretta a ricominciare da capo. Ora si sottopone regolarmente a cure e controlli.