Naike Rivelli si masturba con lo spazzolino elettrico. La figlia della celebre e amata attrice Ornella Muti ha svelato alcuni dettagli hot e piccanti sulla masturbazione femminile al programma radiofonico La Zanzara. “Non faccio sesso da settembre, ma mi masturbo con lo spazzolino elettrico, si viene in 3-4 minuti”. Perché si mostra sempre nuda su Instagram e Twitter?

“Lavoro con la mia immagine – ha detto la provocante e seducente Naike in diretta radiofonica -, faccio una roba divertente. Il fatto che sto in giro nuda e che mi masturbo non significa che faccia tanto sesso, anzi”. L’attrice e cantante bisessuale ha infatti rivelato che non fa sesso da settembre.

La 42enne attrice, modella e cantante italiana e mamma vip di Akash ha ribadito il concetto anche sui social. Ha illustrato la sua guida all’autoerotismo con alcuni post davvero molto focosi!

La figlia di Ornella Muti ha infatti asserito sui social che si masturba con l’Oral-B. “Il mio Oral-B non mi delude mai – ha scritto Naike Rivelli -, non promette cose che non può mantenere, non dice di occuparsi di me e risolvere i miei problemi, anzi, non parla proprio. Mi regala un orgasmo pazzesco ogni volta e mi tiene lontana dal sesso casuale inutile. Non mi mente mai e quando lo spegno, silenzio magnifico. Non è facile trovare un uomo che lo rimpiazzi”.

A presto con nuove news e indiscrezioni scoppiettanti e hot su Naike Rivelli!