Nando Colelli è diventato papà: la fidanzata Sara Marcello ha partorito Riccardo

Nando Colelli del Grande Fratello 10 è diventato papà per la prima volta. La fidanzata Sara Marcello ha partorito il piccolo Riccardo il 5 ottobre alle ore 16:06. Sia la neo mamma sia il bambino stanno bene. Il primogenito di Nando Colelli pesa 3,7 chili ed è lungo 52 cm. La bellissima notizia è stata annunciata dall’ex attore di film a luci rosse sui suoi profili Instagram e Facebook mediante un post e alcune storie.

Nando Colelli bacia Sara Marcello – Foto: Instagram

Nando Colelli e Sara Marcello sono al settimo cielo. Tantissimi i messaggi di amici e fan all’ex gieffino. Una gioia immensa per Nando, che ha abbandonato da alcuni anni i set di film per adulti per amore della sua compagna.

L’esuberante e simpatico Nando Colelli aveva lasciato per ben tre volte i set a luci rosse per amore. Alcuni anni fa l’ex fidanzato di Margherita Zanatta ha detto addio al mondo adult per formare una famiglia con Sara Marcello. Oggi lavora come operaio, bevandista e cameriere. La sua vita è radicalmente cambiata da quando ha conosciuto Sara. “Non gli avrei mai permesso di continuare a fare film a luci rosse – aveva confessato Sara alla rivista Nuovo –. Ora è mio e guai a chi me lo tocca”.

Nando Colelli e Sara Marcello – Foto: Instagram

Congratulazioni ai neo genitori e un caloroso benvenuto al piccolo Riccardo anche da parte della nostra redazione. Auguri!