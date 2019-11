Natalia Titova parla di Lorenzo Crespi, Massimiliano Rosolino ed Emanuele Filiberto a Vieni da me

Natalia Titova ha parlato di Lorenzo Crespi, Massimiliano Rosolino ed Emanuele Filiberto a Vieni da me, programma tv di Raiuno condotto da Caterina Balivo. Ha ricordato con gioia quegli anni trascorsi a Ballando con le stelle: “Le gare andavano molto bene anche a livello internazionale. Ad un certo punto c’è stata la proposta di Ballando con le stelle. Simone Di Pasquale ha detto subito di sì. Io continuavo a dire di no. Lui mi ha detto: ‘Io vado con te o senza di te’. Non valeva la pena perdere la coppia”.

Nel 2009, la ballerina ha vinto il torneo con Emanuele Filiberto e per lei è stata una bellissima esperienza: “Con lui ho vinto. Era facile lavorare con lui… è stato uno dei ricordi più belli. A parte Massimiliano… è stato un percorso bellissimo. Ha dato tutto se stesso. Non ha mai chiesto nulla alla produzione. Era davvero un vero principe. Offriva anche a tutti quanti. Ha meritato di vincere. Ballando rimane sempre nel mio cuore. Peccato non si possa fare per sempre”.

Per quanto riguarda l’attore Lorenzo Crespi, che non si è presentato in pista tra il clamore generale, ha spiegato che è una persona molto particolare: “Devo trovare le chiavi per ogni allievo. Tutti sono diversi. Non sono riuscito con lui. Non sono riuscito a coinvolgerlo. Con se stesso non è stato molto sereno. Lorenzo era uno dei più bravi che è stato a Ballando. Mi è dispiaciuto, poteva veramente vincere”.

Durante il talent show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci ha conosciuto il fidanzato Massimiliano Rosolino: “Ha due ruoli: gioca con le bambine. Si sporca più di loro. Poi, ricorda che è il capofamiglia e mette le regole. Non gli facciamo credere che decide tutto tanto non sta mai a casa. Un altro figlio? Lui già vale per due… è chiuso ma non finito. Conosco tanti nuotatori con figlie femmine”.

La ballerina Natalia Titova ha parlato anche della sua infanzia in Russia, ammettendo di aver rischiato di perdere una gamba: “Soffro di un’osteomielite, un problema al ginocchio, da quando sono nata, e ho anche rischiato di perdere la gamba. Mi era stata vietata ogni tipo di attività sportiva. Ma i miei genitori mi hanno fatto fare qualsiasi cosa: pattinaggio, danza, pallavolo. Sono stata dal dottore per due volte l’anno per 16 anni – ha rivelato – mia mamma mi diceva sempre di non dirgli niente sul fatto che facessi sport e danza di ogni tipo. Ho fatto di tutto grazie a mio padre e a mia madre”.

A causa del problema al ginocchio ha dovuto smettere: “Sentivo che meglio di così non potevo fare… è come andare via un’ora prima che dieci minuti dopo”.

Oggi Natalia Titova ha un’accademia tutta sua ed è maestra ad Amici di Maria De Filippi.

Redazione-iGossip