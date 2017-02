Niccolò Bettarini ha scaricato Ginevra Lambruschi senza motivo

Niccolò Bettarini ha scaricato Ginevra Lambruschi senza alcun motivo! Un addio tra le polemiche quello tra il primogenito dell’ex coppia vip dello star system nazionale, Simona Ventura e Stefano Bettarini, e la sexy social influencer. La fashion blogger si è sfogata durante un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Novella 2000 in cui ha raccontato tutti i dettagli relativi alla fine brusca e improvvisa della sua storia d’amore con Bettarini junior.

“Tra me e Niccolò è finita senza che me ne rendessi conto e vorrei sapere perché – ha raccontato Ginevra Lambruschi – Niccolò mi sembrava innamorato, voleva presentarmi ai suoi genitori, anche se io ero terrorizzata da sua mamma Simona Ventura. Ma non dal papà Stefano Bettarini, che mi dispiace non aver conosciuto…”.

Ginevra Lambruschi ha ribadito di essere attualmente single, smentendo di conseguenza il rumor delle ultime settimane relativo a un presunto flirt con l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne Gianmarco Valenza.

Oltre un mese e mezzo fa Simona Ventura aveva parlato della storia di Niccolò con Ginevra nel salotto tv di Silvia Toffanin, Verissimo. In quell’occasione la regina dell’Isola dei famosi Simona Ventura aveva dichiarato: “Lui ha appena compiuto 18 anni e io mi sento stravecchia come il brandy. E’ un ragazzo, devo dire, con la testa sulle spalle. Si è fidanzato, ha fatto queste foto con la ragazza che mi farà conoscere presto. Io spero di conoscerla…”. Poi aveva fatto una breve analisi dell’amore giovanile ai tempi suoi e ai tempi d’oggi: “Sai, l’amore dei ragazzi ai nostri tempi era diverso, noi ci mettevamo la foto sullo specchio, il poster di John Travolta. L’ho anche incontrato, un mito… mi sono buttata ai suoi piedi. Noi avevamo questo tipo di amori. Adesso, con l’era di Internet, è molto più facile. Il suo è un amore social e spero che vada a finir bene. Deve fare le sue esperienze… Sono abbastanza gelosa, però mi rendo conto che bisogna lasciar andare… Ho sempre bacchettato le mie amiche quando dicevano: Quella lì non la voglio in casa. Le mamme dei maschi, te ne accorgerai… Tu porti il ragazzo a impuntarsi. Se tu fai finta di niente chissà come va a finire. Chi vivrà vedrà. Io gli auguro buona fortuna – aveva affermato la conduttrice tv di Selfie – Le cose cambiano – e spero che non la perda quella testa sulle spalle”.

Chi sarà il nuovo amore di Niccolò? E di Ginevra?