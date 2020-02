Nina Moric provata dalla vicenda Luigi Mario Favoloso: “Sono stanca di questa parodia”

Nina Moric è davvero provata dalla vicenda Luigi Mario Favoloso. Durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso ha dichiarato di essere stanca di questo teatrino mediatico. L’ex moglie di Fabrizio Corona è apparsa molto amareggiata e sconvolta durante la macchina della verità.

L’ex top model croata naturalizzata italiana ha ribadito che con la violenza non si scherza e non si mette in piedi una parodia del genere.

Nina Moric ha denunciato il suo ex fidanzato Luigi Mario Favoloso per percosse e maltrattamenti.

A Live – Non è la D’Urso, in collegamento da casa sua, la supermodella è rimasta sdraiata, con gli occhi chiusi, rispondendo a bassa voce alle domande della conduttrice tv. Un comportamento che ha allarmato la padrona di casa: “Non ti senti bene che parli così Nina?”, le ha chiesto. L’ex moglie di Corona ha risposto: “No, mi sento molto bene, però vedendo tutta questa parodia mi fa star male perché io ho subito violenza e voglio chiudere il sipario di questo spettacolo, sono stanca Barbara, sono veramente stanca, andremo a chiarire questa cosa nelle sedi opportune“.

L’ex concorrente pluritatuato del Grande Fratello e militante di estrema destra ha replicato alle accuse della sua ex compagna Nina: “Lei è venuta in televisione ad aprire delle accuse nei miei confronti e adesso ha la pretesa di dire quando dobbiamo finire di parlare e poi la regola della macchina della verità è che uno non deve essere sotto l’effetto di alcol, droghe e psicofarmaci, non voglio insinuare niente però nessuno ha controllato“.

Al termine della puntata a chiarire la situazione è stata la stessa ex naufraga vip dell’Isola dei famosi: “Se chiudevo gli occhi era solo per una ragione – ha scritto su Instagram -. Avevo l’auricolare sull’orecchio e quindi non volevo sentire quello che dicevano in studio, ma volevo concentrarmi su quello che volevo dire. Quindi, prima di giudicare, magari dovete informarvi un attimino sulla ragione per cui avevo gli occhi chiusi. Non volevo sentire nessuno – ha proseguito -, perché loro per me sono nessuno, nullità assolute. Sono soltanto nullità e alla nullità si risponde così, chiudendo gli occhi e dicendo la verità”.

E voi che cosa ne pensate di questa squallida vicenda? Nina Moric è davvero in pericolo?