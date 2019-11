Nuovi guai per Fabrizio Corona: nove mesi in più in carcere

Nuovi guai per Fabrizio Corona. Altri nove mesi in più in carcere per l’ex re dei paparazzi italiani e controverso personaggio televisivo. Che cosa è successo? Il Tribunale di Sorveglianza ha cancellato i nove mesi di detenzione che l’ex marito di Nina Moric aveva già scontato in affidamento tra il febbraio e il novembre del 2018. Quindi, Corona, dovrà scontarli di nuovo, con l’aggravante che lo farà in carcere, dove è recluso dal 25 marzo per avere violato le prescrizioni che gli erano state imposte dai giudici durante il suo percorso di recupero. La notizia è stata comunicata dall’avvocato Ivano Chiesa che difende Corona assieme alla collega Antonella Calcaterra.

Il periodo nero per Corona continua. “Mi sono accorto di avere fatto qualcosa che non andava bene – aveva detto Corona ai giudici – datemi un’altra possibilità”. Una possibilità che i giudici non gli hanno concesso. “Sono senza parole, certo che impugno. È un provvedimento che non tiene conto delle sentenze di merito di assoluzione già definitive”, ha detto il suo avvocato. Alla fine ha prevalso la richiesta dell’avvocato generale Nunzia Gatto. I fan del chiacchierato personaggio tv Fabrizio Corona sono ovviamente molto delusi e amareggiati.

Redazione-iGossip