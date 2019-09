Pamela Perricciolo insultata, offesa e diffamata sui social: “Siete sicuri di avere tutti questi soldi da regalare agli avvocati?”

Pamela Perricciolo ha replicato con una Instagram Story al vetriolo nei confronti di chi l’ha attaccata e offesa duramente sui social. L’ex manager della showgirl Pamela Prati ha lanciato un chiaro avvertimento nei confronti di tutti coloro che anche negli ultimi giorni hanno rivolto insulti, anche abbastanza gravi, mediante i social network.

Una delle protagoniste principali dello scandalo Pamela Prati-Mark Caltagirone viene ultimamente tirato in ballo in diverse situazioni, ma fino a ieri aveva preferito non esprimersi.

Poche ore fa l’ex socia in affari di Eliana Michelazzo ha scritto un messaggio forte e chiaro su Instagram Story. Che cosa ha scritto? A chi è rivolto?

La manager Pamela Perricciolo è stata molto diretta: “Sono sempre più convinta che si risponde nelle sedi opportune. Ma siete proprio sicuri di avere tutti questi soldi da regalare agli avvocati?”.

A buon intenditor poche parole…

