Paola Saulino durante la quarantena: spogliarelli, dirette piccanti e foto hot

Paola Saulino durante la quarantena forzata, causata dalla diffusione della pandemia da Covid-19, si è scatenata come non mai dando vita a spogliarelli bollenti, dirette piccanti e dichiarazioni forti. I suoi tutorial hanno fatto il giro della Rete, ma secondo l’attrice barese di film per adulti Malena la Pugliese sono diseducativi e molto volgari. Non la pensano tutti così. Anzi molti apprezzano la sua ironia, verve comica e solarità.

Paola Saulino – Foto: Instagram

La web influencer campana Paola Saulino ha infatti scritto sul suo seguitissimo profilo Instagram: “Non si ottiene mai nulla senza fare un po’ di casino”. La super tifosa vip del Napoli ha trascorso la quarantena nella sua casa a Roma.

Tra spogliarelli in cam, tutorial trash e pillole di saggezza, Paola sa sempre come tenere alta l’attenzione mediatica su di lei.

Le critiche e gli attacchi social non mancano, ma lei sa reagire sempre con ironia. In un recente post condiviso con i follower sempre su Instagram ha scritto: “Mi dicevano e dicono che sto fuori. Fuori da dove nella fattispecie? Ah fuori dalle Trappole in cui vivete voi… IL FUORI SI GUADAGNA!”.

Paola Saulino – Foto: Instagram

La simpatica, ironica e divertente web influencer e super tifosa vip del Napoli sta realizzando tantissime dirette ogni giorno con il suo esercito di follower. Durante alcune e recenti Instagram Stories, la testimonial di Idioma Jewels ha risposto ad alcune domande, anche quelle più piccanti e impertinenti dei suoi sostenitori, rivelando che rispetta molto coloro che hanno i tatuaggi e i piercing, ma a lei non piacciono. Per questo motivo non ha neanche un tattoo rispetto alle sue colleghe e showgirl di burlesque.

