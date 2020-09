Paola Saulino torna a difendere Armine Harutyunyan: “La bellezza è irrilevante, conta la competenza”

Paola Saulino è tornata a difendere la giovanissima modella armena Armine Harutyunyan in un lungo post su Instagram. Dopo aver “annientato” gli hater della modella di Gucci, che l’ha eletta una delle 100 donne più sexy del pianeta, la super tifosa vip del Napoli ha voluto spostare l’attenzione su un punto poco dibattuto finora: la competenza e la professionalità di Armine. Per Paola Saulino la bellezza è irrilevante.

Paola Saulino e Armine Harutyunyan – Foto: Instagram

L’attrice e modella curvy campana Paola Saulino è tornata a stigmatizzare gli attacchi e le critiche social ricevute dalla modella armena.

“Parlerò di bellezza e competenza femminile – ha esordito la showgirl campana -. Ho l’impressione che le donne sono molto spesso brave a fare delle cose, ma nessuno si focalizza su questo, il fatto se Armine Harutyunyan è bella o brutta non è il punto della questione che ho voluto trattare. Non ne ne frega un ca**o se uno o una è bella o brutta, a meno che non voglia andarci a letto insieme, che quell’individuo sia bello o brutto per me è irrilevante. Il punto è invece che Armine è competente in qualcosa, fa parte di uno show di alta moda e nessuno ha parlato se questa professionista è brava o no a fare quello per cui ca**o viene pagata”.

La showgirl campana di burlesque ha specificato: “Io non mi occupo di moda, ma voglio leggere se questa donna è competente a sfilare o meno, se rappresenta il marchio di cui è una delle muse, se interpreta bene il suo ruolo. Desidero un mondo per cui si parla della competenza della donna più che se ha la cellulite o il naso troppo grosso, perché questo depotenzia forse il mondo delle donne, ma certamente depotenzia coloro che attribuiscono alla bellezza significati che non ha. Mi rendo conto che nell’era in cui vivo, una donna di 28 anni spesso vede un punto di arrivo mostrare un c**o fillerato in un programma per corna, però proporrei un modello alternativo di donna con i propri soldi ottenuti con la propria competenza che può far arrizzare il ca**o di coloro a cui è interessata perché lo desidera lei, senza dover fare la bella, e perché magari un don perignon lo può offrire lei ai suoi amici… ma mi rendo conto anche che questo potere spaventa sia donne che uomini – ha sottolineato -, e allora come sempre nella vita, meglio non pensarci e fare le spregiudicate con le labbra rifatte, ‘magari qualcuno ce casca e finisco pure su un giornale di gossip di terzo ordine… Happy empty life everyone”.

Una riflessione molto acuta e condivisibile, non credete?