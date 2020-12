Patrizia De Blanck contro Barbara d’Urso: “Ha cercato di affossarmi, non vado nei suoi programmi”

Patrizia De Blanck è tornata all’attacco di Barbara d’Urso dopo essere stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. La stimata e amatissima contessa del popolo non ha nessuna intenzione di andare come ospite nei salotti tv della Bislacca della Tv italiana.

Soltanto pochi giorni fa Patrizia De Blanck ha dichiarato al settimanale di cronaca rosa Chi: “Delusa da Barbara d’Urso, che conosce bene me e la mia famiglia, mi sarei aspettata un trattamento diverso. Menomale che Giada mi ha difesa. Roba da pazzi. Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni”.

Ora è tornata alla carica dalle pagine di Superguida Tv in cui ha spiegato il motivo della sua delusione nei confronti di Carmelita. Non ha affatto digerito che a Pomeriggio 5 siano state mostrate le sue immagini senza vestiti.

“Sono rimasta molto delusa. Lei che con me ha fatto sempre tanto l’amica – ha confessato Patrizia – si è messa in prima fila per cercare di affossarmi. Non mi è piaciuto il suo comportamento. Mi hanno contattato per partecipare in trasmissione ma non ci vado”.

La contessa del popolo ha poi aggiunto: “Devo metabolizzare questa storia e poi vediamo cosa succede. Per il momento rimango sulla mia decisione. Barbara mi voleva già questa domenica ma sono profondamente offesa. Anche il fatto che abbia mostrato le mie immagini senza vestaglia mentre ero nella casa non è stato carino. Io non ho mica 20 anni”.

Per poi concludere: “Appena entrata nella casa non sapevo neanche dove fossero le telecamere e non pensavo di essere ripresa… è stata una mancanza sia di stile che di classe”.

Finora Barbara d’Urso ha incassato, ma non ha replicato. Stay tuned per saperne di più!