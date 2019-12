Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sono sposati in gran segreto. Matrimonio top secret per il patron di Mediaset e la conduttrice tv di Verissimo. Lo scoop bomba è stato diffuso dal settimanale di cronaca rosa Nuovo di Riccardo Signoretti, che ha rivelato che le nozze si sarebbero celebrate in totale riservatezza e lontano dai riflettori mediatici alcuni mesi fa.

La presentatrice tv di Verissimo e il ricco imprenditore stanno insieme da oltre 20 anni e hanno due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Entrambi hanno sempre mantenuto un low-profile e pertanto questa notizia delle nozze non stupisce molto dato che entrambi sono molto gelosi della loro privacy.

Tra l’altro nelle ultime settimane, sia Ilaria D’Amico sia Paolo Bonolis hanno più volte stuzzicato la conduttrice tv di Verissimo sulle nozze con Berlusconi. Stay tuned per saperne di più!