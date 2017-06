Pippa Middleton e James Matthews: il viaggio di nozze che fa discutere

Un viaggio di nozze tutt’altro che low profile quello di Pippa Middleton e James Matthews. Dopo il matrimonio da sogno, lo scorso 20 maggio, i due innamorati della casa Reale hanno deciso di fare la loro luna di miele tra Polinesia e Australia, dove hanno alloggiato in una suite da 12mila euro a notte.

Le vacanze, però, si sarebbero trasformate in un “royal tour”, vista la lunghezza e l’esclusività dei posti raggiunti. E così, a quanto pare, qualcuno a Buckingham Palace avrebbe storto il naso e chiesto alla sorella della principessa Kate un profilo più basso.

Il settimanale Chi ha pubblicato le foto del viaggio di nozze di Pippa Middleton e James Matthews

Eccole le foto esclusive pubblicate dal settimanale Chi che ritraggono Pippa Middleton e il suo neomarito tra passeggiate in centro e cenette romantiche, con tanto di sicurezza e paparazzi al seguito. I novelli sposi sono anche impegnati in eventi mondani in grande stile in giro per il mondo; forse proprio per questo Buckingham Palace avrebbe deciso di richiamare all’ordine i due innamorati.