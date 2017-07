Raz Degan e Paola Barale sono stati immortalati insieme in vacanza a Ibiza dai paparazzi del settimanale di gossip Chi. Le foto esclusive della rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini hanno subito riacceso le speranze degli irriducibili fan dell’ex coppia vip del jet set nazionale. Gli scatti del settimanale rosa hanno però mandato su tutte le furie il vincitore dell’Isola dei famosi 2017 e la sua ex compagna. Durissimo il commento del vincitore dell’Isola dei famosi 12 Raz Degan.

L’ex modello e personaggio tv israeliano Raz Degan ha pubblicato uno scatto che lo ritrae senza maglia sul suo seguitissimo profilo Instagram e ha lanciato un messaggio forte e chiaro ad Alfonso Signorini: “WTF! Hai mai notato che quando qualcuno dice che gli dispiace dire qualcosa, in realtà non vede l’ora di dirla?” #fuckyoualfonso #ihategossip #idiots Respect! Above all, don’t lie to yourself. The man who lies to himself and listens to his own lie comes to a point that he cannot distinguish the truth within him, or around him, and so loses all respect for himself and for others. And having no respect he ceases to love. • • • #FyodorDostoyevsky”.

L’ex showgirl del programma La ruota della fortuna ha commentato duramente lo scoop sempre su Instagram: “E la luna splende alta nel cielo… Comunque e un bel #vaffanc… a tutti quelli che oltre a vendere o comprare scatti rubati hanno anche venduto l’anima al diavolo: #poverisfigati…”.

Sulla questione è intervenuta anche l’ex moglie del cantautore pugliese Al Bano Carrisi, Romina Power, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Sappiamo tutti che buca che è Signorini!”.