Robbie Williams completamente nudo sulla cover del nuovo album

Robbie Williams completamente nudo sulla cover del suo nuovo album: si chiama “Under The Radar Volume 2” ed è in uscita entro l’anno o in pre-order sul suo sito.

Tutto pronto allo Stadio Bentegodi di Verona per il concerto tutto esaurito di Robbie Williams

E mentre allo Stadio Bentegodi di Verona è tutto pronto per l’attesissimo concerto del 14 luglio, che ha registrato già il tutto esaurito, Robbie Williams mostra il suo lato B ai milioni di fan, uomini e donne, che sono impazziti alla visione di queste immagini sexy. D’altronde Robbie non è nuovo a questo tipo di manifestazioni irriverenti.

Su YouTube il cantante ha pubblicato un video in cui ha annunciato l’album: “È una raccolta di canzoni di cui sono estremamente orgoglioso ma che non ho incluso nei precedenti album…”.

Robbie Williams pubblicherà per la prima volta canzoni inedite mai ascoltate prima d’ora: “Sono straordinarie – dice -, ma non sono mai state pubblicate perché succede che ci si perda nei vicoli del ‘questa dev’essere per forza una hit o tutti moriranno’. Così, preso da questi stati d’animo, molte grandi canzoni vanno perse. Ma ora – ha concluso Robbie – eccole qui!”.