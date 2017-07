Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale sono diventati genitori della piccola Giulia. Sia la neo mamma sia la baby vip stanno bene. La figlia dell’attrice, personaggio tv ed ex modella siciliana è nata oggi alle 11.37. La lieta notizia è stata diffusa dal settimanale di gossip Novella 2000. I neo genitori vip sono ovviamente al settimo cielo!

Solamente qualche settimana fa l’attrice siciliana aveva pubblicato un bellissimo post sui social che la ritraeva incinta con il pancione insieme con il suo compagno: “Io, te e la nostra Giulia… manca davvero poco sto per fare il check in per il nostro biglietto di sola andata nella nostra isola felice…grazie amore mio per avermi regalato il viaggio più bello della mia vita TI AMO”.

Non è stata di certo una gravidanza serena e facile per Roberta. L’attrice aveva confessato alcuni mesi fa al settimanale Diva e Donna di aver rischiato di perdere la bimba a causa di un’emorragia interna durante il primo mese di gravidanza mentre stava girando Sacrificio d’amore: “Ce l’abbiamo fatta! Lei è rimasta attaccata con le unghie e con i denti alla sua mamma“. Avevano già scelto in largo anticipo il nome della loro bambina: “Giulia è un nome che mi porta fortuna e piace a entrambi. In molti ruoli ho avuto quel nome e mi ha sempre ispirato l’idea di una donna forte e sensibile, come vorrei fosse mia figlia”.

Congratulazioni e felicitazioni ai neo genitori vip e un caloroso benvenuto alla piccola Giulia!