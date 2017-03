Roberta Giarrusso e Riccardo Pasquale si sposano: matrimonio nel 2018

Roberta Giarrusso e Riccardo Pasquale si sposano! Matrimonio in arrivo per la bellissima attrice, che è incinta di una femminuccia, e il suo dolcissimo fidanzato. La bellissima notizia è stata annunciata dalla coppia ieri nel salotto tv di Barbara D’Urso, Domenica Live. Riccardo Pasquale ha infatti dichiarato: “Ho provato una gioia immensa, ho rivissuto tutti i momenti in cui siamo stati insieme, la nascita di Giulia ci legherà ancora di più”. Il compagno dell’attrice, personaggio tv ed ex modella siciliana ha poi rivelato che sposerà Roberta Giarrusso il prossimo anno!

L’ex concorrente di Tale e Quale Show ha parlato della minaccia d’aborto avuta a inizio gravidanza: “Quando ho avuto questa minaccia di aborto ero in cucina e stavo preparando la cena per amici ai quali volevo rivelare la bella notizia. Dio ha voluto che in quel momento suonasse il citofono ed era Riccardo che mi ha trovato in una valle di lacrime”.

Molto presto Roberta Giarrusso diventerà mamma per la prima volta e il prossimo anno convolerà a nozze con il suo Riccardo. Auguri!