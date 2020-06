Roberto Bolle e Daniel Lee sono fidanzati: le foto della coppia gay

Roberto Bolle e Daniel Lee sono felicemente fidanzati. Il primo ballerino al mondo a essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York e il direttore creativo di Bottega Veneta sono una coppia. Il celebre ballerino italiano e il giovane stilista olandese non si nascondono più. La bellissima e famosa coppia gay del jet set internazionale è uscita allo scoperto durante un weekend romantico a Venezia.

Le foto di Roberto Bolle e Daniel Lee

In passato il 45enne ballerino italiano era finito al centro del gossip per la sua love story con il bellissimo chirurgo Antonio Spagnolo. Ora il suo cuore batte solo per Daniel Lee, come documentano le foto pubblicate dal settimanale di gossip Chi. La coppia ha trascorso un weekend particolarmente romantico in Laguna, rimanendo poi a dormire in uno degli hotel più esclusivi della città: l’Aman Venice di Palazzo Papadopoli.

Inizialmente non era stata svelata l’identità del fidanzato di Roberto Bolle. Poi ci ha pensato il giornalista di Dagospia, Alberto Dandolo, a fornire tutti i dettagli sul nuovo compagno del celebre ballerino italiano.

Dandolo ha scritto su Dagospia: “Svelato il mistero dell’amante di Roberto Bolle: è l’olandese Daniel Lee, lanciatissimo direttore creativo della griffe Bottega Veneta. Un macho-cool che taglia e cuce e che da almeno un anno è stregato dalle piroette di Robertino…”.

Gli scatti del loro amore hanno fatto rapidamente il giro della Rete. Auguri!