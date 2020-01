Roberto Bolle è riuscito a superare le sue insicurezze. Il divo italiano della danza si è raccontato a 7 – Corriere della Sera in cui ha raccontato di tutte le rinunce che ha dovuto fare, nel corso degli anni, per poter fare il lavoro di ballerino.

Roberto Bolle – Foto: Facebook

Il ballerino Roberto Bolle ha dichiarato: “A 19 anni avrei voluto una moto. La desideravo molto, ma i miei genitori non hanno lasciato che la prendessi: alla fine anche questa cosa è rientrata nelle rinunce che ho accettato per fare questo lavoro”.

Grazie alla televisione, Bolle ha confessato di essere diventato una persona sicura e con più autostima: “Sento di avere più sicurezza come artista ma anche come persona. Dovermi misurare in situazioni che non sono abitualmente le mie; dover presentare o fare degli sketch con attori e cantanti, dover essere serio o simpatico, divertente o divertito. [..] Rivedendomi capisco che ogni volta faccio dei passi avanti. Oggi posso dire che riesco a interagire in modo diverso con le persone, anche in questo mi sento cambiato. Riesco ad essere più naturale”.

Ha inoltre capito di poter lanciare dei messaggi che possono risultare positivi solo se lui li manda in modo coerente. Il linguaggio non verbale della danza resta per lui il primo mezzo con cui esprimersi.