Rodrigo Alves cambia look: il Ken umano si reca da Giacomo Urtis per introdurre il palloncino gastrico

Rodrigo Alves non si ferma mai. Il Ken umano ed ex concorrente del Big Brother Celebrity è sempre in viaggio: dalla Thailandia alla Turchia fino all’Italia. Il noto personaggio televisivo ha cambiato look, ispirandosi a quello di Khloé Kardashian.

Ma il Ken umano non ha cambiato solo look, anche se per la verità cambia acconciatura con assiduità. Si è recato dal suo amico vip, il chirurgo Giacomo Urtis, per introdurre il palloncino intragastrico per perdere peso. La notizia è stata diffusa dal tabloid britannico Daily Mail.

Giacomo Urtis e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip inglese Rodrigo Alves sono unitissimi e molto affiatati sia a livello professionale che umano. Hanno lanciato un singolo musicale insieme e hanno partecipato a diversi eventi mondani. Tra l’altro Rodrigo si reca sempre dalla clinica di Urtis per migliorare il suo aspetto fisico ed estetico. Un sodalizio impeccabile!

Redazione-iGossip