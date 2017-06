Romina Power: “Grazie al buddismo ho ritrovato Al Bano”

Romina Power a tutto tondo in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato soprattutto del suo speciale rapporto con Al Bano Carrisi. Nonostante l’amore sia finito è rimasto acceso un forte legame di amicizia, rispetto e condivisione per la musica.

Romina Power e Al Bano sono stati una delle coppie più in vista del mondo dello spettacolo: un amore che sembrava solidissimo, una carriera musicale in coppia, un’intesa sul palco e nella vita privata. Poi la fine.

Il rapporto speciale di Romina Power e Al Bano Carrisi

Da alcuni anni i due sono tornati a cantare insieme e, nonostante le voci insistenti di un loro probabile ritorno di fiamma, Romina e Al Bano hanno sempre smentito all’unisono. Su Sorrisi la cantante ha parlato di come è riuscita a ricucire il rapporto speciale col suo ex marito. Tutto merito del buddismo!

“Frequento un centro buddista che mi ha sostenuto molto soprattutto dopo che è morta mia madre – ha raccontato Romina -. Grazie al buddismo sono tornata a cantare con Al Bano. Mi ha aiutato a pormi in maniera diversa. Con Al Bano ho un legame karmico che viene da vite precedenti. Per il buddismo i legami con le persone importanti ce li portiamo dietro dalle vite passate”. Un legame, quello tra Romina e Al Bano, indissolubile.