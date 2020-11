Rosa Perrotta è dimagrita molto: “Non sono però anoressica”

Rosa Perrotta è dimagrita molto. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha spiegato i motivi del suo dimagrimento. Molti fan le hanno domandato sui social se avesse problemi o disturbi alimentari. La mamma del piccolo Domenico, detto Dodo, nato a luglio 2019, nonché compagna di Pietro Tartaglione ha voluto fare chiarezza su Instagram Story.

L’ex naufraga vip ha dichiarato: “Prendo spunto d alcuni commenti che ho letto sulla mia magrezza e il mio stato fisico. Sono una che non tende a spettacolarizzare il proprio dolore, sono una che tende a condividere soprattutto le cose belle che mi succedono, piuttosto che parlare dei miei drammi e momenti negativi”.

Rosa Perrotta ha poi continuato: “Credo che i grandi dolori meritino rispetto e silenzio, è giusto affrontarli così. Come vi sarete accorti, qualche tempo fa sono stata via. Vengo dal periodo più brutto della mia vita. Sono stata via per qualche giorno per affrontarlo. Una delle persone più care è stata molto, molto male: è stato uno dei periodi più bui e difficili. Abbiamo dovuto tutti rimboccarci le maniche e trovare la forza per affrontare la situazione, fortunatamente oggi le cose si sono stabilizzate e questa persona sta bene e sono serena”.

Poi ha invitato tutti a lanciare messaggi positivi e di sostegno durante periodi tristi e difficili: “Sarebbe meglio dare una parola di conforto agli altri in un momento triste come questo”. Applausi per Rosa!