Sanremo 2020: la preparazione di Diletta Leotta tra palestra, esercizi di tonificazione e dieta speciale

Sanremo 2020 si avvicina e la bellissima e sensuale giornalista sportiva e conduttrice tv Diletta Leotta vuole essere pronta per la grande occasione. Al rientro dalle vacanze natalizie trascorse con il suo fidanzato Daniele Scardina a Miami, la conduttrice radiofonica è tornata ad allenarsi in una palestra super vip di un hotel extra lusso nel cuore di Milano come documentano le sue Instagram Stories.

La fidanzata del 27enne vincitore del titolo internazionale della categoria dei Pesi supermedi della International Boxing Federation viene seguita passo dopo passo dal personal trainer in palestra.

Diletta Leotta e Daniele Scardina sul ring – Foto: Instagram

Quali sono i suoi trucchi e segreti di bellezza per tornare subito in forma dopo le abbuffate natalizie? Allenamento costante in palestra, vogatore ed esercizi di tonificazione quotidiani associati a una dieta speciale a base di cibo sano e dietetico.

A quanto pare la giornalista e conduttrice Diletta Leotta è già pronta per la serata da co-conduttrice del Festival di Sanremo 2020 insieme con il presentatore e direttore artistico Amadeus. I suoi fan non vedono l’ora di vederla brillare sul palco del Teatro Ariston, e voi?