Serena Grandi rinvia il matrimonio per la sua carriera

Serena Grandi ha rinviato il suo matrimonio con Luca Iacomoni, previsto il 23 marzo, per la sua carriera. La famosa attrice ha parlato di questa scelta durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Una delle star più acclamate e sexy degli anni ’80 e ’90 del cinema italiano è attualmente impegnata sul palcoscenico con Molto rumore per nulla di Shakespeare e con due film al cinema.

“Io non volevo perdermi questa cosa a teatro – ha spiegato la popolare attrice – Poi, quando rimandi ti viene sempre meno voglia di farlo. Ma vorrei sposarmi all’estero. Al mare, magari lungo una spiaggia in Africa. Mentre Luca, toscano, preferirebbe in collina”.

Una storia d’amore che resiste e procede a gonfie vele. Qual è il segreto? “Resiste perché io abito a Rimini – ha raccontato Serena -, ci incontriamo solo al weekend o viaggiamo. Non c’è la quotidianità, noiosissima. Ci piace andare a cena fuori. Peccato che da lui in Toscana ci siano quei formaggi buonissimi. E a volte in Toscana la chianina bisogna mangiarla”.

L’attrice ha perso 15 chili negli ultimi tempi, ma ogni tanto si concede qualche strappo alla regola. “Un po’ di trasgressione ci vuole – ha spiegato Serena Grandi – E poi devi ascoltare il tuo corpo. Ieri sera mi è scappato un dolce al cioccolato. Oggi avevo bisogno di uova, e ho mangiato uova, ieri sera lenticchie. Però niente carne, solo pesce e verdure. Se sono ancora gonfia è perché ho seri problemi di tiroide, devo prendere le medicine e stare a dieta tutta la vita. Vado in palestra ma soprattutto cammino lungo la spiaggia con i miei cani”.

Poi ha parlato di uno dei momenti più brutti e difficili della sua vita pubblica e privata: l’arresto per spaccio di droga negli anni Duemila. “E’ stato terribile – ha spiegato l’attrice – Una macchina del fango. Non c’erano prove, non c’era nulla, hanno perquisito la mia abitazione senza trovare niente. Avevo un bambino in casa, mio figlio Edoardo. Avevo deciso di non fare più cinema per occuparmi di lui, tirarlo su senza un padre. Oggi sono tranquilla. Ma covo dentro la rabbia”.