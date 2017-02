Simone Susinna superdotato? Le sue ex fidanzate smentiscono

Simone Susinna superdotato? Il bellissimo e affascinante modello dell’Isola dei famosi 2017 ha svelato le dimensioni dei “gioielli di famiglia”: 20 cm. Il direttore del settimanale di gossip Novella 2000 Roberto Alessi ha pubblicato un video sul sito della rivista di cronaca rosa in cui ha dichiarato che alcune ex fidanzate di Simone Susinna hanno smentito categoricamente le dimensioni intime di Simone Susinna!

Prima della sua partenza in Honduras, Simone ha dichiarato al settimanale Nuovo Tv: “Voglio mettermi in gioco, dimostrare che i belli non sono solo belli, ma che c’è anche qualcosa di più. Voglio farmi conoscere per quello che sono, in modo che nessuno si soffermi solo sul mio aspetto fisico. E poi quando guardavo L’Isola in tv mi sono sempre chiesto cosa avrei fatto io in quella situazione. Non nego, però, di aver accettato anche per la visibilità, perché è un’importante vetrina che mi può aiutare nel mio lavoro”.

Ha poi esaltato il suo ego: “Sono un modello di Catania emigrato a Milano come tanti suoi coetanei, ma rispetto a loro sono riuscito a impormi in modo differente. Mi hanno premiato ambizione e determinazione. Inoltre volevo chiarire che questo reality non è quello dei personaggi tv, ma dei famosi. E io nel mio campo, quello della moda, sono uno dei modelli italiani più conosciuti”.

Non è fidanzato: “Sono single, ho avuto frequentazioni varie, ma sono uno spirito libero, quindi non mi sono mai legato a una donna più del dovuto. Certe volte mi piace anche solo il gioco della seduzione, perché sono passionale, ho bisogno di trovare la donna giusta. La troverò in Honduras? Chissà, qualcosa di interessante forse c’è…”. Staremo a vedere!