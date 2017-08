Siria De Fazio è ancora innamorata di Naike Rivelli

Siria De Fazio ha confessato di essere ancora innamorata della figlia di Ornella Muti, la cantante e attrice Naike Rivelli. L’ex concorrente bisessuale del Grande Fratello e la provocante artista Naike Rivelli avevano avuto una relazione d’amore lesbo alcuni anni fa. Poi Naike aveva avuto una storia d’amore con Yari, il figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power.

L’ex gieffina prova ancora un sentimento forte nei confronti della provocante e seducente artista Naike Rivelli: “Credo che sia l’amore della mia vita. Non ci sentiamo, non abbiamo nessun tipo di rapporto. Ma la porto dentro di me (…) Siamo due persone con una anima simile ma una mente diversa. Non so cosa faccia, non mi informo su di lei, rimango completamente distaccata, pensa che non la seguo neanche sui social”.

Si è detta dispiaciuta dello sfratto subito proprio dalla figlia della celebre e amata attrice Ornella Muti: “Certe notizie mi arrivano all’orecchio tramite altre vie. Mi dispiace, non la giudico. Da donna mi rendo conto che nella vita succedono cose che non hai calcolato bene”.

A ottobre Siria De Fazio si metterà a nudo per Playboy Italia. “Il rapporto con il mio corpo? Dipende – ha detto l’ex gieffina -, a tratti buono, altre tremendo. L’ho sempre usato per motivi lavorativi. Ma nel mio privato mi faccio mille problemi, se vedo le gambe un po’ gonfie vado in tilt. Non mi vedo mai bene e non ho mai fatto palestra in vita mia”.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha una cinquantina di tatuaggi che aumentano continuamente e ha una passione per il fuoco: “Sono una mangiafuoco, è la mia passione. L’ho fatto per quasi 20 anni, ma recentemente mi sono fermata per un problema di salute“.

Siria e Naike torneranno insieme? I fan dell’ex coppia lesbo sperano di sì!