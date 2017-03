Stefano Bettarini è stato scaricato senza troppi complimenti dalla modella brasiliana Dayane Mello dopo un flirt fulminante in Honduras. Tornata in Italia dopo la sua esperienza come naufraga sull’Isola dei famosi, la splendida e sexy top model brasiliana Dayane Mello ha inizialmente speso parole dolci e romantiche nei confronti dell’ex marito della star tv Simona Ventura, ma qualche giorno fa gli ha dato il benservito durante un’intervista al vetriolo rilasciata al sito del settimanale Vanity Fair: “Non stiamo insieme, è geloso e possessivo“. Per poi precisare: “Non ho mai affermato di essere innamorata pazza di lui, anzi. Non lo sono e non so se lo sarò mai… L’attrazione è una cosa, essere innamorati un’altra. E io non sono certo il tipo di donna che perde la testa per un uomo che conosce da appena quattro giorni”. Ha poi elencato anche i numerosi difetti di Mister Bettarini: “Ha un atteggiamento possessivo e geloso che a volte mi spaventa. Non siamo una coppia e non ci eravamo mai frequentati prima dell’Isola dei Famosi, eppure da quando sono tornata a casa non solo mi chiama tutti i giorni più volte al giorno, ma mi sommerge di messaggi…”.

Sulla questione ha detto la sua anche il giornalista di gossip e conduttore radiofonico Gabriele Parpiglia sui suoi profili Instagram, Twitter e Facebook: “Ci sono i sentimenti – ha proseguito il giornalista di Chi -, c’è la verità, l’amicizia, dentro questa brutta storia mal gestita e c’è… un pezzo di me. Non vorrei, ma devo. Esser presi per il c…, no, non è cosa sana. Su Chi ne parleremo mercoledì in edicola. Dentro di me però ne ho già parlato, guardandomi allo specchio e pensando che a volte sì, questo mondo è una m….. Spero che Claudio e Mario trovino la serenità. Credo che per Stefano fosse un qualcosa che doveva accadere e ho una visione da credente. Su Dayane non parlo. Non potrei andare oltre. Farei del gossip, ma è una mamma e io so dare ancora importanza a certe parole”.

L’inviato dell’Isola dei famosi 2017 ha inizialmente replicato con un post su Instagram alle dichiarazioni velenose di Dayane: “La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per farli fuggire. #always #smile #my #life #nevergiveup #spybetta #island #solocosebelle #tuttosottocontrollo #avantiunaltra”.

Oggi è uscito il nuovo numero del settimanale di gossip Chi in cui l’ex calciatore della Sampdoria e della Fiorentina ha espresso tutta la sua amarezza: “Ho dato fiducia alla persona sbagliata. Il gioco dell’amore è bello solo quando non ci si fa male e non diventa sleale – ha raccontato Stefano – Dayane era evidentemente la persona sbagliata. Che cosa provo? Amarezza. Ma diamo tempo al tempo. Ora ho solo voglia di lavorare ancora di più”.

Un flirt tra Dayane e Stefano finito malissimo!