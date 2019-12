Taylor Mega affossa Antonella Elia: “Ti ho riesumata, devi solo ringraziarmi”

Taylor Mega si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, dopo gli attacchi sessisti ricevuti a #CR4 La Repubblica delle Donne su Rete4, e ha affossato duramente Antonella Elia durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi si aspettava delle scuse pubbliche da parte dell’ex showgirl di Non è la Rai, che non sono però arrivate. Anzi Antonella Elia ha riservato altre bordate al vetriolo a Taylor Mega: “Tra le tue foto nuda e le mie c’è un abisso. Tu fai cybersex, sesso gratuito. Tu hai devoluto i soldi a questo ente benefico che non capisco come abbia potuto accettarli. Comunque incassi like. E’ una compravendita. Se ti batti nella lotta contro la violenza sulle donne non devi esporre i tuoi capezzoli o il culo. Ma magari il cervello, la parola, l’umanità. Tu non rappresenti le donne. Tu non stai combattendo la violenza contro le donne. Tu ti dovresti vergognare. Chi ha preso i soldi, sono solo dei disadattati mentali. Tu aiuti i ragazzini a farsi le pippe”.

Antonella Elia non approva PER NIENTE il comportamento di Taylor Mega sui social! #noneladurso Live-Non è la d’Urso am Montag, 16. Dezember 2019

La protagonista del calendario sexy 2020 di For Men Magazine ha replicato duramente alla showgirl: “Antonella Elia? Io non capisco ancora quale sia il nome e quale sia il cognome. Io non sapevo chi fosse prima di Chiambretti. Tu oggi avevi tre opzioni, chiedermi scusa, la seconda era chiedere scusa a tutto il pubblico femminile. La terza era ringraziare me perché ti ho riesumata. Se no chi ti calcolava. Nessuno della mia generazione sa chi sei. Ho visto che all’Isola ha fatto una rissa con Aida Yespica. Antonella Elia veniva considerata come un’oca giuliva”.

C H O C #noneladurso Gepostet von Live-Non è la d’Urso am Montag, 16. Dezember 2019

Lo scontro durissimo tra Taylor e Antonella continua…