Taylor Mega e Giorgia Venturini faccia a faccia a Live – Non è la D’Urso, Alan Fiordelmondo denuncia la web influencer

Taylor Mega e Giorgia Venturini hanno avuto un duro scontro in tv a Live – Non è la D’Urso. Come ben ricorderete l’attuale showgirl di Tiki Taka ha annunciato in una recente intervista che Taylor le aveva proposto un finto scoop da fidanzate per dare scandalo e finire in tv e sui giornali. Ieri nel salotto tv di Barbara D’Urso, Taylor ha stigmatizzato le dichiarazioni di Giorgia e l’ha accusata di essere bugiarda.

Il paparazzo Alan Fiordelmondo ha ribadito ieri a Live – Non è la D’Urso che la storia della web influencer con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giorgia Caldarulo, è una bufala creata ad hoc per dare scandalo e far parlare di loro.

Visualizza questo post su Instagram ?? @taylor_mega e @giorgiacaldarulo23 #noneladurso Un post condiviso da Live – Non è la d’Urso (@livenoneladurso) in data: 13 Ott 2019 alle ore 2:16 PDT

Subito dopo la puntata di Live – Non è la D’Urso, il fotografo Alan Fiordelmondo ha annunciato su Instagram Story che denuncerà Taylor Mega: “Si è lasciata andare a dichiarazioni molto pesanti nei confronti del sottoscritto che ledono molto la mia immagine, la mia onorabilità, la mia persona e la mia integrità. Domani mattina andrò a denunciare Taylor Mega in modo tale da lasciare ad altri la parola finale sulle sue dichiarazioni offensive”.

Stamattina Alan si è presentato in caserma per sporgere querela contro l’ex nuafraga vip dell’Isola dei famosi.

Redazione-iGossip