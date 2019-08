Taylor Mega ed Erica Piamonte stanno insieme? Flirt o love story in corso tra l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e l’ex concorrente del Grande Fratello? Oppure è soltanto questione di feeling?

Il rumor inizia a circolare con una certa insistenza sul web da diverse settimane e in particolar modo da quando entrambe hanno iniziato a condividere diversi scatti che le ritraggono affiatate e inseparabili in vacanza al mare e in altri posti di villeggiatura.

Alcuni pensano che stiano attuando una strategia studiata a tavolino per incrementare il loro business. Altri pensano che sia soltanto un flirt estivo. Altri ancora credono nel loro sentimento e pensano che siano innamorate. “Ma quanto siete belle?! Ricordiamo ancora oggi le vostre presentazioni in casa e vedete dove siete arrivate adesso – ha scritto una follower -. State coltivando questo legame giorno per giorno e ci state regalando bellissimi momenti insieme. Siete un bellissimo esempio di chi non si ferma alle apparenze ma rende prezioso il suo tempo imparando a conoscere la persona che ha di fronte. Grazie per condividere con noi tutto questo”.

Come ben ricorderete Erica Piamonte ha fatto coming out durante la sua esperienza come concorrente nella Casa del Grande Fratello 16. Qualche mese fa anche Taylor Mega ha rivelato di essere bisessuale.

Visualizza questo post su Instagram MY GIRLFRIEND ????? @mega_swim Un post condiviso da ? Taylor MEGA ? (@taylor_mega) in data: 13 Ago 2019 alle ore 12:02 PDT

L’ex compagna del potente manager di Formula 1, Flavio Briatore, ha dichiarato qualche mese fa su Instagram Story: “Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne. Vi dico solo che per me l’amore non ha sesso, non ha età (e l’avete visto), non ha nazionalità. Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo, potrei innamorarmi di una persona molto più grande di me come di un ragazzino di 18 anni”.

Ora pare che l’ex naufraga Taylor Mega abbia trovato la sua anima gemella. E voi che cosa ne pensate? Vero amore, semplice amicizia o farsa mediatica?

Redazione-iGossip