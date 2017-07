Tinto Brass sposa Caterina Varzi: matrimonio imminente per il celebre regista di film erotici e la sua compagna nonché assistente personale. L’84enne maestro del cinema erotico italiano convolerà a nozze con la 56enne ricercatrice universitaria e avvocata con la passione per la psicanalisi Caterina Varzi il 3 agosto.

Tinto Brass ha annunciato il matrimonio e ha parlato anche di eutanasia durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Sarà la felice conclusione della mia esistenza, quando io non sarò più in grado di badare a me stesso, Caterina sceglierà per me la cosa giusta. Le consegno la chiave della mia vita, sicuro che la girerà al momento giusto”.

Dopo il matrimonio, l’eutanasia? “Voglio essere libero di decidere come morire – ha detto Brass -, prima di perdere la dignità. Abbiamo un patto molto forte che vogliamo suggellare con il matrimonio. Se mi venissi a trovare in una condizione grave e irreversibile è giusto staccare la spina. E lei potrà decidere il nostro ultimo viaggio insieme. In Svizzera perché no?”.

Il regista e attore ha sottolineato che la sua compagna non è interessata al lato economico: “Al contrario di qualcuno pensa, lei non avrà ricchezze per il semplice fatto che non ho proprietà. La cosa più importante è il mio archivio che è importante per il mio lavoro”.

Anche Caterina ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a convolare a nozze al Corriere della Sera: “Si tratta di una scelta che abbiamo discusso a lungo insieme e nasce da un sentire autentico. Entrambi usciamo da grandi tempeste emotive dovute alla paura di morire. Lui per l’emorragia cerebrale che lo ha colpito nel maggio del 2010. Io per un tumore che ho avuto all’inizio di quest’anno. Abbiamo parlato molto di eutanasia, trovandoci d’accordo. Se ci verremo a trovare in condizioni indegne io aiuterò lui o lui aiuterà me. Fra di noi c’è un fortissima presa di posizione che il matrimonio suggellerà”.

