Tommaso Zorzi cancella Maria Teresa Ruta da Instagram perché è falsissima: la reazione della conduttrice tv

Tommaso Zorzi ha cancellato Maria Teresa Ruta da Instagram perché è falsissima. Durante la sua ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha definito “falsa” la sua ex amica vip Giulia Salemi, “stra-falsa” l’attrice Guenda Goria e “falsissima” Maria Teresa Ruta. Il giovane e noto influencer ha poi defollowato Maria Teresa Ruta dal suo profilo social. La reazione della conduttrice tv non si è fatta attendere.

Il vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi ha cancellato anche altri ex coinquilini della Casa del GF Vip dal suo profilo Instagram. La famosa e popolare conduttrice e opinionista tv Maria Teresa Ruta ha detto a SuperguidaTv che non le interessa seguire il suo ex coinquilino e che presto farà pulizia.

“Non sono affatto sorpresa – ha detto Maria Tersa -. Dentro la casa Tommaso mi aveva detto che spesso gli arrivavano delle notifiche ad orari inconsueti. Durante la giornata mi dedico ad altre cose e di sera mi metto sui social. Tommaso mi prendeva in giro per questo. C’è da dire che io e Tommaso rappresentiamo due mondi completamente diversi. Lui può fare quello che vuole. Io per ora non l’ho rimosso dai miei contatti ma anche a me non interessa molto seguirlo. Anzi, anche io dovrò fare pulizia perché mi hanno detto che seguo troppe persone”.

Per poi proseguire: “Io rimango ferma sulle mie posizioni. Lui si è allontanato per cose che gli sono state riferite ma non per qualcosa che è successo nella casa. Quello che penso di lui gliel’ho detto in faccia in questi cinque mesi”.

L’ex gieffina vip ha concluso così l’argomento: “Durante l’ultimo periodo di permanenza nella casa gli avevo detto che era diventato troppo cinico. Ho giustificato il suo comportamento perché la stanchezza aveva preso il sopravvento. Non conosco i motivi ad oggi che l’hanno portato ad allontanarsi”.