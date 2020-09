Valentina Nappi si è sposata con il gourmet Giovanni Lagnese: matrimonio a Giungano

Valentina Nappi si è sposata con il gourmet Giovanni Lagnese, dopo ben 11 anni di fidanzamento, l’1 settembre scorso. Matrimonio a Giungano, piccolo comune di poco più di mille abitanti della provincia di Salerno in Campania, per la celebre star a luci rosse lanciata tanti anni fa dal celebre divo del cinema adult internazionale, Rocco Siffredi, e il 39enne matematico di formazione e personaggio eclettico.

Valentina Nappi e Giovanni Lagnese sposi – Foto: Instagram

Il matrimonio civile è stato celebrato in forma rigorosamente privata dal primo cittadino Giuseppe Orlotti all’interno del municipio del paese. Per il giorno del suo matrimonio, Valentina Nappi ha scelto un outfit colorato con spacco e scarpe decolleté con un bordo fucsia. Il neo sposo ha optato per un abito lungo con sfumature rosa-oro, e un taglio di capelli che rappresentava un viso alieno.

QUANTO GUADAGNA VALENTINA NAPPI PER I SUOI FILM?

Testimoni di nozze, una donna e suo figlio di Capaccio Paestum. Da circa tre anni, la protagonista di numerose pellicole hot, Valentina Nappi, ha comprato una villa proprio a Giungano poiché è rimasta colpita dalla quiete, dai paesaggi e dal buon cibo locale, decidendo di dimorare stabilmente nel Cilento quando è lontana dai set a luci rosse.

Valentina Nappi – Foto: Instagram

Dopo il matrimonio, Valentina lascerà il mondo adult? Neanche per sogno! La diva a luci rosse ha così rassicurato i suoi numerosissimi fan su Instagram: “Non mi ritiro. Non vi preoccupate, niente è cambiato (non mi sto ritirando), avevamo solo bisogno di formalizzare questa cosa dopo undici anni insieme”.

Auguri!