Valentina Nappi si schiera a favore degli esibizionisti in pubblico: scoppia la polemica

Valentina Nappi è tornata su Instagram, dopo essere stata bannata per alcuni giorni a causa di una campagna social molto potente, Traffickinghub. Ora però la celebre attrice a luci rosse è finita al centro delle polemiche per un tweet controverso e molto discusso in rete in queste ultime ore. Che cosa ha scritto Valentina Nappi? Perché è finita quasi ai vertici della sezione intrattenimento di Google News?

“Uno che si ma***rba in treno dovrebbe farti ridere”, ha scritto la famosa diva del cinema adult internazionale su Twitter scatenando una raffica di reazioni e polemiche. La rivolta è talmente fragorosa che l’hashtag #valentinanappi nel giro di poche ore è entrato tra le “tendenze” di oggi su Twitter.

La celebre star a luci rosse lanciata tanti anni fa dal celebre divo del cinema adult internazionale, Rocco Siffredi, ha replicato agli attacchi social delle femministe: “Poi ci sorprendiamo se la gente vota Lega. Io non voglio al potere donne che si scandalizzano e si sentono vittime alla visione di un p**e”. E ancora: “Io sono per un’educazione del controllo degli istinti a 360°. Il genere c’entra solo in parte”. E poi ancora: “Io insegnerei ai maschi a non provarci più, che siano le femmine a farlo!”.

QUANTO GUADAGNA VALENTINA NAPPI PER I SUOI FILM?

Valentina Nappi – Foto: Instagram

Ma non è finita qui! La protagonista di numerose pellicole hot, Valentina Nappi, ha poi condiviso con i suoi fan un ricordo del suo passato bollente: “A 12 anni vidi un ragazzo ma***rbarsi in auto in mezzo al traffico. Io ero a piedi e gli passai di fianco. All’epoca avevo appena cominciato a ma***rbarmi e la cosa mi eccitò. Io non capisco perché ci siano le aree fumatori ma non le aree per fare se**o o ma***rbarsi”. Valentina ha poi sottolineato: “Dare del se**iolo/sfigato è misandrico. La ma***rbazione fa solo bene e se qualcuno ha difficoltà ad avere relazioni non va di certo insultato”.

Ma le polemiche in rete non si placano… e voi che cosa ne pensate?