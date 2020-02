Valentina Pegorer ha difeso a spada tratta il suo uomo Boss Doms, sottolineando il fatto che se bacia Achille Lauro o si mette il rossetto non è un uomo sbagliato. La dj e conduttrice radiofonica e televisiva si è raccontata in una luna intervista rilasciata a Vanity Fair in cui ha commentato le polemiche e le critiche che hanno coinvolto il suo principe azzurro e il suo amico fraterno Achille Lauro.

Valentina aveva già preso posizione contro questi attacchi retrogradi e medievali alcuni giorni fa. A Vanity Fair ha aggiunto: «Tengo sempre a che il mio privato resti privato. Ma queste righe le ho scritte come una dedica all’uomo che amo e che ci mette così tanto nei suoi progetti da artista, in quello che porta in scena, che possono essere discutibili, sì, ma mai far pensare a chiunque che sia una brutta persona solo perché si bacia in bocca con un suo amico fraterno, o si veste in un certo modo. Se lo fanno le star internazionali, le veneriamo. Se invece lo facciamo qui, abbiamo da ridire. Per me l’importante è che nel privato ci sia. E c’è. Quando sono rimasta incinta, ho pensato: può essere un buon padre per mia figlia? “Sì”, mi sono risposta. E quello conta».

Ha ripercorso le tappe della sua storia d’amore con Boss Doms, da quando si sono conosciuti e innamorati a Pechino Express 2017 alla nascita della loro primogenita Mina. Com’è la sua vita di coppia e lavorativa? «Ci confrontiamo sempre su cosa può funzionare meglio – ha spiegato la mamma vip -. A volte è difficile, perché non stacchi mai. Ma è bello, così. La normalità per com’è comunemente intesa, mi spaventa. Non voglio averla, un’esistenza schedulata che non mi fa andare incontro a niente di inaspettato. La mia giornata tipo? Mi divido tra appuntamenti, la bambina, le riunioni, il teatro, i provini, la dizione, i casting. Tutte cose che succedono all’ultimo, improvvisate».

Per quanto riguarda la sua carriera, la vedremo al fianco di Emis Killa con YO! MTV Raps, la versione italiana del leggendario programma di MTV USA dedicato alla musica rap e alla cultura hip hop che – dalla prossima primavera – andrà su MTV, canale Sky 130, e in streaming su NOW TV.

Per lei sarà un’altra splendida e avvincente sfida professionale. Auguri!