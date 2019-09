Valeria Golino ha distrutto Chiara Ferragni e i web influencer durante un’intervista al vetriolo rilasciata al Corriere della Sera. La famosa attrice e regista ha parlato apertamente della partecipazione dell’imprenditrice digitale per antonomasia nonché moglie del rapper Fedez, che ha presentato il suo Chiara Ferragni Unposted, alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

L’ex fidanzata di Riccardo Scamarcio ha dichiarato senza peli sulla lingua: “È un mondo a me sconosciuto, quello della influencer. Tanto di cappello a chi fa soldi sulla vacuità, ma non avendo né Instagram né Facebook, non so nemmeno come funziona ‘sto lavoro, non so cosa sia. È stato sdoganato un comportamento – ha puntualizzato l’attrice e regista Valeria Golino – che fino a pochi anni fa ritenevano tutti volgare. E ora ci sembra del tutto normale”.

La celebre, ricca e potente fashion blogger e stilista Chiara Ferragni replicherà all’attacco della famosa e popolare regista e attrice? Stay tuned per saperne di più!

Redazione-iGossip