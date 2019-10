Valeria Marini difende ancora Pamela Prati e presenta il suo fidanzato Gianluigi Martino a Vieni da me

Valeria Marini ha difeso nuovamente la sua collega e amica vip Pamela Prati e ha presentato il suo nuovo fidanzato Gianluigi Martino a Vieni da me. Durante la puntata di ieri del programma tv di Raiuno, condotto da Caterina Balivo, la Valeriona nazionale ha dichiarato: “Quando l’ho rivista questa estate, era stata plagiata. Diceva delle cose che non avevano un nesso logico. L’ho difesa prima perché non riuscivo a parlare con lei”.

La star tv Valeria Marini ha poi aggiunto: “Non ha la malizia di organizzare tutto questo. In passato, abbiamo litigato e fatto pace. Non ha avuto il coraggio di dire: ‘Non ci ho capito più niente’. Era in buona fede, mi è dispiaciuto che si parla solo di questa cosa qui. Lei era convinta di tutto questo. Per me era un copione che le hanno detto di dire. Lei è stata messa in mezzo. Io sono sempre dalla parte delle donne. Chiarirà la vicenda. Continuerò a difenderla perché è stata linciata ingiustamente”.

La padrona di casa ha rivelato: “Io l’ho difesa pubblicamente su Twitter. Mi sono scritta anche privatamente con lei, non l’ho mai detto. Erano momenti apparentemente veri con tanti dettagli”.

La showgirl, stilista e cantante Valeria Marini ha poi parlato della fine della sua relazione con Baldassari e ha presentato il suo nuovo amore, Gianluigi Martino: “Patrick è di famiglia. Abbiamo riallacciato i rapporti. Adesso ho un fidanzato che sa cucinare le cotolette molto bene”.

Auguri!

Redazione-iGossip