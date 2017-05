Valeria Marini svela i suoi segreti di bellezza

Valeria Marini ha festeggiato 50 anni mediante un grandissimo e lussuoso party a Palazzo Dama a Roma. Un vip birthday stellare per la Valeriona nazionale. Ospite a Matrix Chiambretti, l’ex star del Bagaglino ha svelato alcuni suoi segreti di bellezza.

LA GENETICA E L’ALIMENTAZIONE DI VALERIA

L’ex moglie di Giovanni Cottone ha svelato alcuni segreti di bellezza al conduttore tv Piero Chiambretti. “Sono uguale – ha detto la showgirl e attrice -, non sono cambiata. Sicuramente conta l’alimentazione, io seguo la tisanoreica che fa benissimo e mi mantiene in forma nonostante la vita sregolata che faccio. Fisicamente io somiglio molto a mia madre, anche se avevo una zia un po’ in carne. Il mio segreto? E’ la genetica sarda”.

IL BILANCIO DELLA SUA VITA A 50 ANNI

La grande protagonista del Grande Fratello Vip 1 Valeria Marini ha raccontato a Matrix Chiambretti che rifarebbe tutto del suo passato. L’ex valletta del Festival di Sanremo ha affermato: “Rifarei tutto, anche rimettere il tanga nel frigorifero. Nella vita le scelte che fai, giuste o sbagliate, l’importante è viverle con intensità e soprattutto prendere insegnamenti da quelle sbagliate e proiettare sul futuro quelle giuste”.

VALERIA HA UN NUOVO AMORE?

La bombastica e sexy star tv Valeria Marini ha un nuovo amore? Dopo la fine della sua ultima relazione d’amore con l’imprenditore Antonio Brosio, la bellissima stilista e soubrette è di nuovo in love? Il rumor è stato diffuso dal settimanale Oggi. “A Roma gira voce che Valeria Marini, 50 anni da poco – fa sapere Alberto Dandolo nella rubrica Ah, saperlo… per Oggi – stia vivendo una focosa passione. Si mormora che il fortunato sia assai più giovane di lei e che abbia origini meridionali. Chi sarà mai questo misterioso ragazzo che ha travolto il cuore di Valeriona? Ah, saperlo…”.

Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Stay tuned!