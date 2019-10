Vittorio Sgarbi dà lezione a Malena la Pugliese: “Ecco il segreto del tradimento”

Vittorio Sgarbi dà lezione a Malena la Pugliese in occasione della presentazione della mostra milanese “Così fan tutte” ideata da Gleeden, la piattaforma di incontri extraconiugali che conta quasi 6 milioni di iscritti. Alcuni giorni fa il famoso, chiacchierato e discusso critico d’arte e sindaco di Sutri ha tenuto una lezione sull’erotismo e sull’arte del tradimento.

In prima fila ad ascoltarlo l’attrice a luci rosse Filomena Mastromarino, battezzata Malena la Pugliese dal celebre divo del cinema adult internazionale Rocco Siffredi. Subito dopo la sua lezione, Sgarbi ha chiacchierato con l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi a tu per tu e davanti a una telecamera.

L’ex parlamentare di Forza Italia ha dichiarato alla musa del ricco, potente e influente divo dell’hard Rocco Siffredi: “L’infedeltà era una strategia per chi è impegnato. Nella vecchia struttura della società l’uomo possedeva la donna, l’uomo era egemone e l’unico modo per la donna di essere indipendente era tradirlo, cioè metterglielo nel c**o! Oggi è cambiato tutto, le donne fanno quello che vogliono, ma una Malena negli anni ‘50 non poteva esistere. Madame Bovary agiva così per essere libera, era una sua difesa dal maschio, il tradimento è un’arma con cui la donna dimostra di essere indipendente”.

Le dichiarazioni di Sgarbi hanno fatto rapidamente il giro della Rete!

Redazione-iGossip