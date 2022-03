Grande Fratello Vip 6, ultime news e indiscrezioni. La celebre soprano Katia Ricciarelli ha rivelato in un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi che è stata lei a voler uscire dalla Casa più spiata e famosa d’Italia. Finita spesso al centro di aspre e durissime polemiche, Katia Ricciarelli ha dichiarato alla rivista di gossip diretta dal conduttore e autore tv del GF Vip 6, Alfonso Signorini: “Io ho deciso di uscire. Dopo cinque mesi e mezzo non avevo più tempo. E il gioco si stava incattivendo, ho preferito tornare a riveder le stelle”.

E poi ancora: “Era tutto troppo pesante è stata una mia scelta”. Katia ha affermato che l’uscita di scena sia stata una sua scelta. Ma qualcosa non torna. Dopo aver goduto dell’immunità in seguito ai preferiti (novità molto criticata dell’edizione in corso) si è ritrovata al televoto ed è stata eliminata con una percentuale molto esigua.

Il conduttore tv e giornalista Alfonso Signorini è stato spesso al centro di roventi polemiche per l’atteggiamento troppo accondiscendente assunto nei confronti della sua amica Katia. Molte esternazioni di dubbi gusto sono state volutamente trascurate, contrariamente a quanto sia successo ad altri concorrenti.

Il pubblico sembra aver voluto “punire” questa disparità e forse si è intestardito ancora di più nel voler esprimere il proprio dissenso. Molto clamore c’è stato quando Signorini ha rimproverato alcuni concorrenti di non aver salutato Katia prima che varcasse definitivamente la porta rossa di Cinecittà.

Le sue affermazioni di dubbio gusto e al vetriolo rivolte alle sorelle Selassié e a Miriana Trevisan hanno sempre fatto scalpore e suscitato una marea di polemiche in Rete.

A tal proposito Katia aveva dichiarato nella Casa del GF Vip: “Su quel divano ogni volta Miriana Trevisan si mette in posizione, poi parla da sola. Io poi che vengo dal melodramma, quando entra con quei vestiti fuori dal tempo da Violetta Valery dei tempi della Toti Dal Monte, che è una cantante di tanti anni fa, con questi capelli che mi vien voglia di bruciarglieli da quanto sono brutti. Poi si mette lì in posa e parlotta, annuisce e fa la commedia e parla da sola, si è creata il vuoto. Ogni volta che la vedi è sempre abbracciata a una di loro come dire ‘ ti consolo io’. Lei è così melodrammatica mio Dio. Quella è un serpente, ‘il cobra non è un serpente…'[…] Ormai lei e quelle con cui sta sono uguali, si comportano allo stesso modo e sono false”.