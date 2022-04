Grande Fratello Vip 7: ultime news, anticipazioni e indiscrezioni. Piovono le autocandidature come concorrenti di ex tronisti di Uomini e Donne, dopo Alessio Lo Passo è arrivata anche quella di Davide Donadei.

Soltanto poche settimane fa Alessio Lo Passo in un’intervista esclusiva rilasciata al nostro sito IGOSSIP.it ha rivelato: “Mi piacerebbe molto partecipare per vivere emozioni come quelle viste quest’anno e per far capire che le persone a volte possono cambiare attraverso le tragedie personali che hanno vissuto, ma è inutile far tanti giri di parole: il mio recente passato mi ha sbarrato ogni strada. Questa è la verità. Ho una storia molto forte da raccontare, persino socialmente utile, perché io sono l’esempio estremo di ciò che può accadere se ci si muove male sotto i riflettori della notorietà effimera, oppressi dalla paura che tutto finisca. Non per nulla il mio dramma è iniziato per una paparazzata costruita a tavolino nel timore di svanire nel nulla, di diventare invisibile. È una pratica molto in uso tra personaggi più o meno noti. Che se ne parli, magari male, basta che se ne parli… però quanto accaduto a me è andato molto oltre. Troppo oltre. Se ci penso ora è tutto assurdo, ma non posso dimenticare quanto quell’errore si è portato appresso, a catena”.

Ora ha lanciato l’appello al conduttore e autore tv del GF Vip, Alfonso Signorini, anche un altro ex tronista. Davide Donadei ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine: “Siamo stati al GF grazie ad un amico che lavora lì. Posso dire che è stato bello, era la finale di un reality durato sei mesi. Non dico che é una delle cose che mi piacerebbe di più, ma quasi. Sarebbe veramente interessante“.

E voi chi vorreste tra Alessio Lo Passo e Davide Donadei al GF Vip 7?